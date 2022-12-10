В Орле почти 250 человек научились оказывать первую медицинскую помощь

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8:30, 10 декабря 2022 года
В Орле почти 250 человек научились оказывать первую медицинскую помощьОни прошли специальные курсы.
Как сообщает пресс-служба Орловского горсовета, научиться оказывать первую помощь до прибытия медиков можно научиться в здании администрации Советского района. Информация прозвучала на заседании депутатов
Такие занятия пользуются популярностью горожан. Они проводятся каждую субботу, необходима предварительная запись. Для этого нужно оставить ФИО и номер телефона.
Сергей СИЛАЕВ