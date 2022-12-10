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19:30, 10 декабря 2022 года Новый год 2023 в Орле: афиша детских спектаклей, шоу и интермедий ГТРК "Орел" рассказывает, куда сходить в Орле с детьми в преддверии праздника и на каникулах.





В преддверии праздника мы расскажем, как провести его и куда сходить на Новый год 2023 в Орле. Хотя чрезмерных мероприятий не будет, маленькие жители нашего региона не останутся без сказки. Мы собрали для вас афишу спектаклей и интермедий для детей: куда сходить в Орле на Новый год 2022-2023. СПЕКТАКЛИ И ПРАЗДНИК С ДЕДОМ МОРОЗОМ Много интересного приготовил для малышей и ребят постарше театр кукол. Помимо спектаклей, зрителей ждут интермедии с участием главного новогоднего волшебника Деда Мороза. Праздничные постановки стартуют за неделю до Нового года. "Три поросенка" 24 декабря в 10.00; 25 декабря в 10.00 и 12.30. (0+) "Снежная королева" 26 и 27 декабря в 10.00, 12.30 и 15.00; (6+) "Бременские музыканты" 28 и 29 декабря в 10.00, 12.30 и 15.00; (0+) "Кошкин дом" 30 декабря в 10.00 и 12.30; 31 декабря в 10.00; 2 января в 10.00 и 15.00; 3 января в 10.00 и 12.30. (0+) "Госпожа метелица" 4 и 5 января 10.00, 12.30 и 15.00; 6 января в 10.00. (0+) "Репка" 7 января в 10.00 и 12.30. Премьера! (0+) "Приключения снеговичков" 8 января в 10.00. (0+) Интермедии у елки будут сопровождать каждый из спектаклей. ПРЕМЬЕРА ВОЛШЕБНОЙ СКАЗКИ Маленькие гости увидят премьеру сказки "Возиная мышня". В доме тетушки Марины происходят очень странные вещи: то пугающее шуршание, то куда-то неожиданно исчезают предметы, а то идеальный порядок мгновенно превращается в жуткий кавардак. Непонятненько! Неужели причина страданий тетушки Марины милый серенький мышонок Мыцык? Как же жить дальше? Избавиться от непрошеного гостя или подружиться с ним? Вот и котенок Кыцык никак не может определиться... Хотя, вместе веселиться и играть куда интереснее, чем обижаться друг на друга и придумывать разные каверзы.

А вы, взрослые, не забыли еще любимую детскую игру "кошки-мышки"? - Приходите на наш развеселый спектакль-игру, мы вам напомним о детстве, а вашим детям расскажем о том, что без настоящего друга жизнь становится черно-белой, солнышко тусклым, и даже самые душистые цветы теряют свой аромат, - обращаются к орловцам в "Свободном пространстве". 17,18, 24 и 15 декабря в 10.00; 2,3,4 января в 10.00. Спектакль пройдет на малой сцене. (0+) Также в "Свободном пространстве" гостей ждет музыкальная сказка для всей семьи "Бременские музыканты". Она создана по мотивам произведения братьев Гримм.

- В нашем спектакле мы вам представим свою версию этой сказки, которую так любит уже не одно поколение и детей, и взрослых. Ведь это история о каждом из нас, история о дружбе и любви, о свободе и мечте, о творчестве и справедливости, - отмечают в театре. 17 и 18 декабря 11.00 и 14.00; 19,20,21,22,23 декабря 10.30 и 13.30; 25 декабря 11.00 и 14.00; 26,27,28,29,30 декабря 10.30 и 13.30; 2 и 3 января 11.00 и 14.00. СКАЗКИ И ИНТЕРМЕДИИ Орловцев в государственном академическом театре им. Тургенева будут ждать праздничные интермедии "Чудеса на Новый год" и спектакли. Они стартуют за неделю до праздника, с 24 декабря. 24 числа и 25-го маленькие гости увидят сказку "Спящая красавица", начало в 11.00 24 декабря и в 14.00 25 декабря. Это волшебный спектакль по мотивам произведений Шарля Перро, автором инсценировки выступила Нелли Галченко. Также сказку покажут 5 января, начало в 11.30 и 14.30 и 8 января в 14.30. (0+) А уже в новом, 2023 году, детей ждет еще несколько интересных спектаклей. 2 января артисты покажут уже полюбившуюся ребятам сказку "Заяц и ВОЛКшебство", начало в 11.30 и 14.30. (0+) 3 января зрителей ждет постановка "Двенадцать месяцев" начало также в 11.30 и 14.30. (6+) 4 января в ОГАТе покажут сказку "Людоед Микоколембо", начало в 11.30 и 14.30. (6+) 6 января маленькие орловцы увидят постановку "Доктор Айболит", старт в 14.30 (0+) 7 января артисты представят спектакль "Царевна лягушка", начало в 14.30. (0+) "ВОЛШЕБНАЯ ЗИМА" В СПАССКОМ Занимательную программу подготовил для своих юных гостей музей-заповедник Спасское-Лутовиново. Детей и взрослых ждет увлекательная программа, которая пройдет со 2 по 8 января. - Игры с Дедом Морозом и Снегурочкой, хороводы вокруг елки, сказочные программы, посиделки у печки в крестьянской избе - все это и многое другое ждет вас и ваших детей в тургеневской усадьбе, - поделились в музее-заповеднике. Подробную программу мы опубликуем в ближайшее время. Кстати, здесь же в конце декабря гостей ждут мастер-классы: по росписи подсвечника, изготовлению новогодних открыток и сувениров. (6+) И МУЗЫКА, И СКАЗКИ Театр "Русский стиль" предлагает окунуться в сказочный мир известных всем с детства историй. 19 декабря юные зрители увидят постановку "Приключения Буратино". Это музыкальный спектакль, поставленный по мотивам книги Алексея Толстого. Многие поколения выросли на этой сказке, которая музыкальна по своей сути, любима детьми и сегодня. Начало в 10.00 (6+) В январе здесь дадут "Морозко". Познакомиться с волшебными персонажами спектакля можно в 11.00 и 13.00. Артисты расскажут историю про злую и вздорную Мачеху, которая души не чает в своей родной дочери – Феклуше. Падчерицу же свою Машеньку она просто со свету сживает. И когда между Машенькой и пригожим парнем Иваном вспыхнула любовь, Мачеха приказала мужу отвезти девушку в студеный лес зверям на съедение. Однако спасает девушку ее доброта. (6+) А 8 января маленьким театралам покажут спектакль "Приключения Дюймовочки". Эта сказка о крошечной девочке широко известна детям и взрослым всего мира. В музыкальном спектакле театра «Русский стиль» она приобретает новое звучание. Начало в 11.00 и 13.00. (6+) ИНТЕРМЕДИЯ "АЛЕНУШКИН СОН" Орловский городской центр культуры подготовил для ребятни новогоднее представление "Аленушкин сон". Это фантазия по мотивам русской народной сказки "Морозко". Создатели уверяют: гости окунутся в атмосферу волшебства. Самых маленьких зрителей ждет интермедия у новогодней елки, с хороводом, танцами и сюрпризами от Деда Мороза и Снегурочки. Представления пройдут с 24-28 декабря и со 2 по 6 января, начало в 11.00 и 14.00. (6+) ДИСКО-ЕЛКА И ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ МАРАФОН Накануне Нового года и на каникулах устроит праздничные события и КДЦ "Металлург". Так, 24 декабря девчонок и мальчишек ждет Диско-елка "Хаги-Ваги и щенки в поисках рождества". Начало в 11.00. (6+)

А 2 и 3 января в 11:00 культурно-досуговый центр "Металлург" приглашает ребят в увлекательное новогоднее путешествие по зимнему лесу. - Вместе со сказочными героями вы отыщете настоящий новогодний фырвверх. Конечно, без Деда Мороза и Снегурочки никуда! Поэтому волшебство, сказку и новогоднее настроение вам гарантировано! – отмечают в КДЦ "Металлург". (6+) Еще одно праздничное шоу ждет гостей 4,5 и 6 января. Это новогоднее представление "Книга чудес". Посетителей ждет лазерное 3D-шоу, гигантские мыльные пузыри, песочные картины, зеркальный кролик, трехметровый Дед Мороз и многое другое. Начало в 16.00. (6+)





Ольга СУПОНЕВА





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