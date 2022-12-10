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18:00, 9 декабря 2022 года

В Зареченском микрорайоне Орла устанавливают остановочные павильоны

Сейчас работы ведутся в районе Ледовой арены.


Как сообщает пресс-служба городской администрации, семь остановочных павильонов из стекла и оцинкованного металла появятся в ближайшие три недели на улицах Емлютина, Зеленина, Генерала Армии Ковалев, Алроса и бульваре Молодежи.

Мы вырезаем широкие выемки – 40 на 40 см, чтобы повысить устойчивость каркаса. Каждая выемка заливается специальным раствором, состоящим из бетона, цемента и песка. И в этот раствор на глубину 60 см вставляется конструкция. На схватывание материала потребуется несколько дней, поэтому просим жителей быть осмотрительнее, - сообщил представитель подрядной организации.

 

Сначала появится только каркас, а монтаж завершится, когда приедут стекла – во вторник. Гарантия работ – 7 лет. Подрядчик устранит дефекты за свой счет, если появятся какие-то дефекты. Работы завершат к концу 2022 года.

 




Сергей СИЛАЕВ
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