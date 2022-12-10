Министр спорта РФ посетит Орел в январе

|
|Главная » Новости
20:15, 9 декабря 2022 года
Министр спорта РФ посетит Орел в январеОлег Матыцин посмотрит первенство России по волейболу.
Об этом в традиционном прямом эфире 9 декабря рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков.
– Сегодня обсудил с министром спорта те проекты по региону, которые требуют внимания - реализуемые и перспективные, - отметил губернатор.
Глава региона отметил, что в последнее время существенно увеличился объем затрат на финансирование спортивных мероприятий.
Волейбольное первенство стартует в январе. Также сегодня, 9 декабря, было подписано соглашение о сотрудничестве между Орловской областью и всероссийской федерацией волейбола.
Сергей СИЛАЕВ