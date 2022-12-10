Министр спорта РФ посетит Орел в январе

Олег Матыцин посмотрит первенство России по волейболу.

– Сегодня обсудил с министром спорта те проекты по региону, которые требуют внимания - реализуемые и перспективные, - отметил губернатор.

Глава региона отметил, что в последнее время существенно увеличился объем затрат на финансирование спортивных мероприятий.



Волейбольное первенство стартует в январе. Также сегодня, 9 декабря, было подписано соглашение о сотрудничестве между Орловской областью и всероссийской федерацией волейбола.