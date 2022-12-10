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21:00, 9 декабря 2022 года

В детской поликлинике №1 Орла педиатры принимают 1 700 детей в сутки

Юные орловцы болеют гриппом и ОРВИ.


Об этом в прямом эфире 9 декабря рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков.

 

Что касается поликлинического звена: проанализировали ряд поликлиник по заболеваемости гриппом и по приему пациентов. К примеру, в детской поликлинике 1 700 пациентов в сутки, 14 педиатров принимают в трех боксах температурящих детей. Около 110-180 вызовов в сутки, нагрузка большая, - рассказал глава региона. 

 
Андрей Клычков отметил, что на пике нужно максимально обезопасить детей, а по линии департамента здравоохранения все поручения уже даны.

 




Сергей СИЛАЕВ
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