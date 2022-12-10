На Орловскую область надвигаются осадки и потепление

Публикуем прогноз погоды на 10-11 декабря.

Как сообщает Росгидрометцентр, в ближайшую субботу столбики термометров покажут +2, а ночью +1. Северный ветер подует со скоростью 4 м/с, ближе к ночи утихнет. Давление будет колебаться в районе 737 – 740 мм рт. ст. Ожидаются осадки.

В воскресенье днем воздух прогреется до +4, ветер подует с северо-востока со скоростью 5 м/с, и пойдет дождь. Ночью температура останется на этом же уровне, а давление упадет с отметки 737 мм рт.ст до 732 мм. Синоптики не прогнозируют прекращение осадков и в темное время суток.