Коротко о главном

"Вести-Орел" в 21:05 на телеканале "Россия".

- Сегодня вся страна отмечает День Героев Отечества;

- В Орле открыли "Парту Героя";



- Выпускнику 22-го лицея Орла Денису Клетенкину президент вручил орден Святого Георгия;



- Пенсионерка из Орла вышла на работу, чтобы помочь бойцам.



