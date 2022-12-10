Колпнянский район встретил бойцов, вернувшихся из зоны СВО

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10:00, 10 декабря 2022 года
Колпнянский район встретил бойцов, вернувшихся из зоны СВООни успешно выполнили поставленные задачи.
Об этом в социальных сетях рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков.
– Мы очень рады, что вы все вернулись домой здоровыми и живыми. Первыми наших героев встретил Колпнянский район. Жители этого муниципального образования уже не раз демонстрировали свой патриотизм и хлебосольное гостеприимство, регулярно участвуют в отправке грузов на передовую, встречают колонны военнослужащих, - отметил глава региона.
Местные жители снова вышли на улицы, чтобы поприветствовать ребят и лично выразить слова благодарности, а после пригласить за стол.
– Наши герои вернутся домой, и мы обязательно достойно их встретим всей Орловщиной, будем гордиться и сохраним этот подвиг в веках, - подытожил Клычков.
Сергей СИЛАЕВ