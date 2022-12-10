В Орле стартовало областное первенство по самбо

Турнир посвящен памяти Даниила Голонова, погибшего в зоне СВО.

На церемонии открытия присутствовали мама Даниила, его брат и сослуживцы. Орловец был награжден орденом Мужества посмертно. В настоящее время отец Даниила продолжает находиться в зоне специальной военной операции.

На турнир съехались более ста человек и Орла и муниципальных образований региона.