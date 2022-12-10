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12:00, 10 декабря 2022 года В Орловской области обнаружили останки 401 советского солдата в 2022 году С помощью медальонов и личных вещей удалось установить имена 213 погибших.





В регионе подвели итоги Всероссийской акции " Вахта Памяти – 2022 " . В мероприятии приняли участие представители следственного комитета, администрации области и военного комиссариата.



12 отрядов общественной организации "Поисковое движение России" провели 18 экспедиций в уходящем году, Александр Коргин. . В мероприятии приняли участие представители следственного комитета, администрации области и военного комиссариата.12 отрядов общественной организации "Поисковое движение России" провели 18 экспедиций в уходящем году, сообщил официальный представитель регионального следкома По итогам мероприятия за активную деятельность участники получили заслуженные награды.





Сергей СИЛАЕВ





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