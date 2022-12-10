В Орле участок земли на улице Тургенева вернули собственникам пятиэтажки

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13:00, 10 декабря 2022 года
В Орле участок земли на улице Тургенева вернули собственникам пятиэтажкиСправедливость восстановил областной арбитражный суд.
В Орле 9 декабря демонтировали незаконно установленное ограждение у магазина "СтройСтарт", на Тургенева, 45. Долгие годы участок тротуара вдоль многоэтажки использовался владельцем магазина. По информации пресс-службы городской администрации, пользование было незаконным.
По закону, предприниматель должен был обсудить вопрос с жильцами многоэтажки, а затем получить их разрешение. В случае одобрения местными жителями, владелец смог бы арендовать земельный участок.
– 9 декабря 2022 года ООО "За рулем" исполнило требования судебного акта и судебного пристава-исполнителя Советского РОСП г. Орла Якушиной И.Г., о чем последним составлен акт, - говорится в информации по исполнению судебного решения.
Фото: пресс-служба городской администрации
Сергей СИЛАЕВ