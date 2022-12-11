В Орловской области работает 14 лабораторий по выявлению коронавируса

За сутки они способны проводить больше 3 тысяч 700 исследований на COVID-19.

Исследования проводятся как в государственных, так и в частных лабораториях. За все время пандемии в них прошло больше миллиона исследований, 400 тысяч орловцев обследовали на ковид.

Отметим, что сейчас продолжается вакцинация: сделать прививки можно в 31 медорганизации, сообщает пресс-служба регионального правительства.