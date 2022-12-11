В Орле и области каждый день прививается от ковида 500-600 человек

Пройти вакцинацию можно в поликлинике или прививочном пункте.

Такая информация прозвучала во время заседания оперштаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории России. Орловская область приняла заседание в нем в дистанционном формате.

Было отмечено, что вакцинация против ковида продолжается: врачи принимают пациентов в 31 медучреждении и 39 пунктах. Каждый день вакцину получает около 500-600 орловцев.

– Получили первую дозу вакцины 409 786 человек, завершил вакцинацию 326 491 житель Орловщины, 172 409 – прошли ревакцинацию, - рассказали в пресс-службе правительства Орловской области.