В Орле маленькие переселенцы с Донбасса посетили кукольный театр

12 мальчишек и девчонок посмотрели спектакль вместе с родителями.

Ребят, которые вынуждены были покинуть свой родной дом, вместе с их семьями пригласили в кукольный театр. Они посмотрели спектакль “Верные друзья”.

Как сообщает администрация Орла, праздник для ребят устроил благотворительный фонд “Вера и возрождение” благодаря президентскому гранту. После спектакля гостей ждала игровая программа, фотосессия и вкусные лакомства.