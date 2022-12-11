В Орле маленькие переселенцы с Донбасса посетили кукольный театр

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10:00, 11 декабря 2022 года
В Орле маленькие переселенцы с Донбасса посетили кукольный театр12 мальчишек и девчонок посмотрели спектакль вместе с родителями.
Ребят, которые вынуждены были покинуть свой родной дом, вместе с их семьями пригласили в кукольный театр. Они посмотрели спектакль “Верные друзья”.
Как сообщает администрация Орла, праздник для ребят устроил благотворительный фонд “Вера и возрождение” благодаря президентскому гранту. После спектакля гостей ждала игровая программа, фотосессия и вкусные лакомства.
Ольга СУПОНЕВА