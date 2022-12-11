В Орле идут проверки соблюдения водителями транспорта графиков движения

За маршрутками следят через систему ГЛОНАСС, а также с помощью выездных проверок.

Как сообщили в администрации Орла, за ноябрь-декабрь подобных выездных рейдов состоялось 17. Комиссия проверяет: не филонят ли водители по утрам и вечерам.



– Направления для рейдов выбираются исходя из обращений жителей. Например, на этой неделе на особенном контроле Выгонка и ул. Кузнецова. Впрочем, отмечается улучшение ситуации за счет выпуска на маршруты новых ЛиАЗов, - отметили в горадминистрации.

Итогам 17 проверок стали 18 претензий. Перевозчиков обязали исправить ситуацию.