В Орле идут проверки соблюдения водителями транспорта графиков движения

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11:00, 11 декабря 2022 года
В Орле идут проверки соблюдения водителями транспорта графиков движенияЗа маршрутками следят через систему ГЛОНАСС, а также с помощью выездных проверок.
Как сообщили в администрации Орла, за ноябрь-декабрь подобных выездных рейдов состоялось 17. Комиссия проверяет: не филонят ли водители по утрам и вечерам.
– Направления для рейдов выбираются исходя из обращений жителей. Например, на этой неделе на особенном контроле Выгонка и ул. Кузнецова. Впрочем, отмечается улучшение ситуации за счет выпуска на маршруты новых ЛиАЗов, - отметили в горадминистрации.
Итогам 17 проверок стали 18 претензий. Перевозчиков обязали исправить ситуацию.
Ольга СУПОНЕВА