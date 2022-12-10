Пенсионерка из Орла устроилась на работу, чтобы помочь участникам СВО

Раиса Логвинова трудится гардеробщицей в поликлинике.

Орловчанка решила стать надежным тылом и плечом для ребят, находящихся в зоне проведения специальной военной операции. Женщина планирует отправлять зарплату на помощь бойцам. Она трудится с 1 ноября.

– Я хочу выделить деньги, не только в этом месяце, а сколько буду работать, столько буду перечислять средства на помощь нашим ребятам, - поделилась Раиса Логвинова.