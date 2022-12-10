Пенсионерка из Орла устроилась на работу, чтобы помочь участникам СВО

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14:00, 10 декабря 2022 года
Пенсионерка из Орла устроилась на работу, чтобы помочь участникам СВОРаиса Логвинова трудится гардеробщицей в поликлинике.
Орловчанка решила стать надежным тылом и плечом для ребят, находящихся в зоне проведения специальной военной операции. Женщина планирует отправлять зарплату на помощь бойцам. Она трудится с 1 ноября.
– Я хочу выделить деньги, не только в этом месяце, а сколько буду работать, столько буду перечислять средства на помощь нашим ребятам, - поделилась Раиса Логвинова.
Вести-Орёл