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17:00, 11 декабря 2022 года

Новая неделя в Орле начнется с дождя, а закончится морозом и снегом

Публикуем подробный прогноз погоды на рабочую пятидневку 12-16 декабря.


Оттепель, пришедшая в Орел, задержится еще на несколько дней, а затем уступит место морозу и снегу. Публикуем подробный прогноз погоды на рабочую пятидневку 12-16 декабря.

Как сообщает Росгидрометцентр, в понедельник 12 декабря в Орле пасмурно. На термометрах +3..+5, ожидается дождь. Порывистый ветер с юга 7 м/c, давление 737 мм рт.ст.

Во вторник 13 декабря уже ударит мороз: ожидается -2..-1 градус. Ночью снегопад, днем мокрый снег. Ветер южный 4 м/с, давление 738 мм рт.ст.

В среду 14 декабря мороз окрепнет, ожидается -6..-4 градуса. Пасмурное небо, в ночное время снегопад, днем небольшой снег. Давление начнет подниматься и составит 739 мм рт.ст., ветер сменится западным, скорость 4 м/с.

В четверг 15 декабря от -7 до -3, пасмурно, небольшой снег в ночные часы, днем без осадков. Давление 747 мм рт.ст., порывистый ветер с юго-востока 6 м/с.

В пятницу 16 декабря на термометрах -5..-2 градуса, ожидается снегопад. Давление на уровне 740 мм рт.ст., сильный ветер с юго-запада.




Ольга СУПОНЕВА
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