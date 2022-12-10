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15:00, 10 декабря 2022 года В Змиевском лицее отремонтировали спортзал за 5 миллионов рублей Для школьников уже открыли дополнительные секции.





С сентября ученики змиевской школы на урок физкультуры бегут с особым желанием. За время летних каникул серый мрачный зал преобразился. Подробнее о том, как теперь юные орловцы занимаются спортом смотрите в нашем сюжете.





Екатерина Габова





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