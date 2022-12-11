Главная » Новости



12:00, 11 декабря 2022 года Поход в магазин обернулся для жителя Орла уголовным делом Мужчина прихватил вместе с покупками чужой кошелек.





УМВД , что в полицию заявление о краже принес житель Орла. Он рассказал, что забыл портмоне в магазине, обнаружил потерю только дома, а когда вернулся в торговую точку, его вещи уже и след простыл. В пресс-службе регионального рассказали , что в полицию заявление о краже принес житель Орла. Он рассказал, что забыл портмоне в магазине, обнаружил потерю только дома, а когда вернулся в торговую точку, его вещи уже и след простыл. Оперативникам удалось восстановить картину событий. Как оказалось, кошелек стащил другой покупатель того же магазина. Внутри было 10 тысяч рублей. В итоге 35-летнего мужчину, прикарманившего чужое, удалось задержать. Возбуждено уголовное дело по статье “Кража”.





Ольга СУПОНЕВА





Новости СМИ2