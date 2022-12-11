Орловская область отправила в Латвию и Литву шрот

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13:00, 11 декабря 2022 года
Орловская область отправила в Латвию и Литву шротС начала года экспортированы тысяч тонн высокопротеинового продукта.
Перед отправкой из Орловской области сельхозпродукции за рубеж, ее проверили в лаборатории. Всем 15 тысяч тонн Россельхознадзор дал зеленый свет.
В надзорном ведомстве отмечают, что в этом году рапсового и подсолнечного шрота экспортировано на 5,2 тысячи тонн больше, чем в прошлом.
Шрот - это ценный высокопротеиновый продукт, который является побочным при производстве масла.
Ольга СУПОНЕВА