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16:00, 10 декабря 2022 года Останки двух павших красноармейцев отправили на Родину Они погибли в 1943 году.





Бойцы Красной армии Александр Солоденко и Александр Виноградов отправятся в последний путь. Они погибли на орловской земле. Подробности смотрите в нашем сюжете.





Юлия Сабельникова





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