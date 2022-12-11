Еще две “Точки роста” открыли в сельских школах Мценского района

|
|Главная » Новости
15:00, 11 декабря 2022 года
Еще две “Точки роста” открыли в сельских школах Мценского районаЗакуплена новая мебель, оборудование, обновлены кабинеты.
“Точки роста” появились в cельских Глазуновской и Подбелевской школах. Ребята, живущие в сельской местности, получили возможность обучаться с участием современных технологий.
Приобрести технику, мебель и привести в порядок кабинеты химии, физики и биологии удалось благодаря национальному проекту “Образование”.
На создание “Точек роста” в общей сложности ушло около 2 миллионов рублей.
Ольга СУПОНЕВА