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15:00, 11 декабря 2022 года Еще две “Точки роста” открыли в сельских школах Мценского района Закуплена новая мебель, оборудование, обновлены кабинеты.





“Точки роста” появились в cельских Глазуновской и Подбелевской школах. Ребята, живущие в сельской местности, получили возможность обучаться с участием современных технологий. Приобрести технику, мебель и привести в порядок кабинеты химии, физики и биологии удалось благодаря национальному проекту “Образование”. На создание “Точек роста” в общей сложности ушло около 2 миллионов рублей.





Ольга СУПОНЕВА





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