В Орле депутаты предложили установить камеры над мусорными контейнерами

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17:00, 10 декабря 2022 года
В Орле депутаты предложили установить камеры над мусорными контейнерамиЭто поможет предотвратить накопление отходов.
По информации пресс-службы Орловского горсовета, испорченные мусорные контейнеры и непригодные ограждения приводят к появлению свалок. Депутат Александр Головин отметил, что в некоторых случаях площадки оборудуют без учета специфика работы перевозчика, после чего мусоровоз может разбить ограждение.
Также городские парламентарии отдельно обсудили вопрос контроля.
– Надо в каждом районе определить для начала по одной площадке, где возможно установить систему видеонаблюдения, - отметил заместитель председателя горсовета Владимир Негин.
В итоге представители администрации должны через неделю представить предложения по установке видеокамер, а решения по стандартизации подготовят в январе нового года.
Сергей СИЛАЕВ