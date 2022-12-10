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17:00, 10 декабря 2022 года В Орле депутаты предложили установить камеры над мусорными контейнерами Это поможет предотвратить накопление отходов.





горсовета, испорченные мусорные контейнеры и непригодные ограждения приводят к появлению свалок. Депутат Александр Головин отметил, что в некоторых случаях площадки оборудуют без учета специфика работы перевозчика, после чего мусоровоз может разбить ограждение. По информации пресс-службы Орловского, испорченные мусорные контейнеры и непригодные ограждения приводят к появлению свалок. Депутат Александр Головин отметил, что в некоторых случаях площадки оборудуют без учета специфика работы перевозчика, после чего мусоровоз может разбить ограждение. Также городские парламентарии отдельно обсудили вопрос контроля.



– Надо в каждом районе определить для начала по одной площадке, где возможно установить систему видеонаблюдения, - отметил заместитель председателя горсовета Владимир Негин. В итоге представители администрации должны через неделю представить предложения по установке видеокамер, а решения по стандартизации подготовят в январе нового года.





Сергей СИЛАЕВ





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