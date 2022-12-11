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16:00, 11 декабря 2022 года

Орловец Алексей Аксенов стал лауреатом премии Минкульта "Душа России"

Руководителя ансамбля "Орловские узоры" признали лучшим в номинации "Народная музыка".


Алексей Аксенов стал победителем премии Министерства культуры "Душа России". Он стоит во главе ансамбля "Орловские узоры" и его творчество удостоено приза в номинации "Народная музыка".

В конкурсе поучаствовало больше сотни человек из 58 регионов страны. А победу завоевали всего пятеро, в их числе и орловец. 

- За вклад в развитие народного творчества Алексея Аксенова и его коллег из Московской и Вологодской областей, Коми и Северной Осетии наградили дипломами, почетными знаками и премиями в размере 500 тысяч рублей, - рассказали в мэрии Орла.




Ольга СУПОНЕВА
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