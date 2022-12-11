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18:00, 11 декабря 2022 года В Маслозаводском переулке Орла временно сузят движение до одной полосы Из-за ремонта железнодорожных путей водителям придется потерпеть неудобства с 12 по 13 декабря.





Завтра, 12 декабря, с 22 часов будет сужено движение до одной полосы в Маслозаводском переулке Орла. Речь идет об участке железнодорожного переезда: тут будет вестись ремонт путей.



Как сообщает Орловская дистанция пути ОАО "РЖД" ограничение будет действовать до 6.00 часов вторника, 13 декабря. Рабочим нужно провести неотложный ремонт под резинокордовым настилом на железнодорожном переезде 7 км перегона Кромская – Цон.



Водителям стоит запастись терпением и заранее планировать маршрут.



Фото: Ольга Супонева





Ольга СУПОНЕВА





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