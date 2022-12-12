В Ливенской ЦРБ появился новый наркозно-дыхательный аппарат

Оборудование поставили анестезиологической службе.

Центральная районная больница Ливен продолжает получать медтехнику. Теперь арсенал медиков пополнился наркозно-дыхательным аппаратом для анестезиологической службы.



Аппарат оснащен интеллектуальным интерфейсом, он обошелся в 4 миллиона рублей. Использовать оборудование можно как для взрослых, так и для маленьких пациентов. Он поможет анестезиологам отслеживать глубину наркоза.



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