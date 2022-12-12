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9:00, 12 декабря 2022 года Жительница Орла не дала мошенникам провести себя Дистанционные аферисты хотели похитить у нее полмиллиона рублей, но женщина проявила бдительность.





В Орле полиция завела уголовное дело о покушении на мошенничество. Телефонные аферисты хотели облапошить местную жительницу и украсть у нее полмиллиона рублей. Однако женщина проявила бдительность.



Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Орловской области, мошенники действовали по уже отработанной схеме. Позвонили, представились сотрудниками банка, стали говорить 45-летней орловчанке, что ее финансовая ситуация в опасности. Якобы неизвестные пытаются взять на ее имя кредит, а чтобы нейтрализовать эти действия, ей нужно самой взять в банке 500 тысяч и перевести на "безопасный счет". Орловчанка не стала принимать поспешных решений и пошла в ближайшее отделение банка. Там сотрудники ей сказали, что звонившие пытались обмануть ее.



- Благодаря осторожности и бдительности, которые проявила орловчанка, ей удалось избежать убытков. возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 159 УК РФ «Покушение на мошенничество». Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лица, причастные к противоправному деянию, - отметили в правоохранительном ведомстве.



Фото: Ольга Супонева





Ольга СУПОНЕВА





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