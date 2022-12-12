понедельник 12.12.2022 16:33:20 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС
















Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

9:00, 12 декабря 2022 года

Жительница Орла не дала мошенникам провести себя

Дистанционные аферисты хотели похитить у нее полмиллиона рублей, но женщина проявила бдительность.


В Орле полиция завела уголовное дело о покушении на мошенничество. Телефонные аферисты хотели облапошить местную жительницу и украсть у нее полмиллиона рублей. Однако женщина проявила бдительность.

Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Орловской области, мошенники действовали по уже отработанной схеме. Позвонили, представились сотрудниками банка, стали говорить 45-летней орловчанке, что ее финансовая ситуация в опасности. Якобы неизвестные пытаются взять на ее имя кредит, а чтобы нейтрализовать эти действия, ей нужно самой взять в банке 500 тысяч и перевести на "безопасный счет". Орловчанка не стала принимать поспешных решений и пошла в ближайшее отделение банка. Там сотрудники ей сказали, что звонившие пытались обмануть ее. 

Благодаря осторожности и бдительности, которые проявила орловчанка, ей удалось избежать убытков. возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 159 УК РФ «Покушение на мошенничество». Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лица, причастные к противоправному деянию, - отметили в правоохранительном ведомстве. 

Фото: Ольга Супонева


Ольга СУПОНЕВА
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: [email protected] Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.