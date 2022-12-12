Как живут орловские многодетные и неблагополучные семьи, проверил социальный патруль

Рейд прошел в Орловском округе.

Участники "социального патруля" вместе с сотрудниками МЧС нанесли визиты многодетным семьям, а также тем, которые оказались в неблагополучной ситуации. Проверка условий проживания прошла в Орловском округе.



Одной из миссий такого визита стала проверка пожарной безопасности. Причем в некоторые дома патруль заглянул уже не впервый раз: ранее там были выявлены нарушения. Касались они ветхой проводки, использования систем отопления и газа.





