Как живут орловские многодетные и неблагополучные семьи, проверил социальный патруль

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9:30, 12 декабря 2022 года
Как живут орловские многодетные и неблагополучные семьи, проверил социальный патрульРейд прошел в Орловском округе.
Участники "социального патруля" вместе с сотрудниками МЧС нанесли визиты многодетным семьям, а также тем, которые оказались в неблагополучной ситуации. Проверка условий проживания прошла в Орловском округе.
Одной из миссий такого визита стала проверка пожарной безопасности. Причем в некоторые дома патруль заглянул уже не впервый раз: ранее там были выявлены нарушения. Касались они ветхой проводки, использования систем отопления и газа.
- Сотрудники МЧС напомнили членам семей требования пожарной безопасности, также с гражданами были проведены инструктажи о запрете эксплуатации неисправных электроприборов, электрических проводов с поврежденной изоляцией, использования самодельных нагревательных устройств, розеток, патронов и другого электрооборудования с повреждениями, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
Ольга СУПОНЕВА