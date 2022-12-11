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19:00, 11 декабря 2022 года Йодированные кефир и молоко стали производить в Орловской области Продукты изготавливают на предприятии в Кромском районе.





В Орловской области стартовало производство "усиленной" молочки: йодированных молока и кефира. Занимается изготовлением предприятие в Кромском районе.



Как сообщает телеграм-канал "Телеграммы из Орла", завод способен переработать до 20 тонн молока в сутки и изготовить полторы тонны кефира. А также 700 кило сметаны и 500 кило йогурта.





Ольга СУПОНЕВА





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