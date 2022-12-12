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9:12, 12 декабря 2022 года В Орле троллейбус №7 временно перестал ездить до Выгонки Сокращение длины маршрута связано с выходом из строя кабеля.





В мэрии Орла сообщили, что в связи с выходом из строя кабеля на ул. Паровозной троллейбус №7 временно не ездит на Выгонку. О полном восстановлении маршрута будет сообщено дополнительно.





Орловское Информбюро





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