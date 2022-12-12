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10:30, 12 декабря 2022 года Два пешехода попали в больницу после ДТП в Ливнах Аварии произошли на минувших выходных.





В минувшие выходные в Ливнах произошло два ДТП, окончившиеся госпитализацией пешеходов. Как сообщили в УГИБДД России по Орловской области, 10 декабря в 7:30 в районе дома №17 по ул. Воронежской водитель на ВАЗ-2111 сбил 88-летнюю женщину, переходившую дорогу вне пешеходного перехода. Вечером следующего дня под "Ладу Гранту" возле дома № 62 по ул. Щербакова попал 43-летний пешеход.





Фото: УГИБДД России по Орловской области





Орловское Информбюро





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