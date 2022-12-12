понедельник 12.12.2022 16:33:48 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС
















Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

9:53, 12 декабря 2022 года

В Северном районе Орла 12 декабря отключили воду из-за аварии

Цистерны будут ждать жителей в районе жилых домов по ул. Блынского и Орловских партизан.


Сегодня, 12 декабря, в Орле проходит отключение воды. В зону перебоев в ресурсами попали жители Северного района. Публикуем список адресов, а также рассказываем, где местных жителей будут ждать цистерны. 

По информации городской администрации, временно прекращено водоснабжение абонентов по улице Блынского, 2, 2а, 4; Московскому шоссе, 111, 111г, 111д, 113, 113а, 113б, 113в, 115 д/с №31; Орловских партизан, 3, 5, 7, 9.

Цистерны с питьевой  водой будут ждать орловцев в районе жилых домов улице Орловских партизан, 113б,а также улице Блынского, 2а.
Причина - аварийные работы на водопроводе, которые коммунальщики ведут в районе дома №9 по улице Орловских партизан. По планам, вода должна вернуться в дома после 16.00. 



Ольга СУПОНЕВА
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: [email protected] Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.