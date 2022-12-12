В Северном районе Орла 12 декабря отключили воду из-за аварии

Цистерны будут ждать жителей в районе жилых домов по ул. Блынского и Орловских партизан.

Сегодня, 12 декабря, в Орле проходит отключение воды. В зону перебоев в ресурсами попали жители Северного района. Публикуем список адресов, а также рассказываем, где местных жителей будут ждать цистерны.



По

информации

городской администрации, временно прекращено водоснабжение абонентов по улице Блынского, 2, 2а, 4; Московскому шоссе, 111, 111г, 111д, 113, 113а, 113б, 113в, 115 д/с №31; Орловских партизан, 3, 5, 7, 9.



Цистерны с питьевой водой будут ждать орловцев в районе жилых домов улице Орловских партизан, 113б,а также улице Блынского, 2а.



