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10:05, 12 декабря 2022 года

12 декабря отмечается День конституции РФ

Региональное правительство поздравило жителей Орловской области с праздником.


Ежегодно 12 декабря в России отмечается День конституции. Конституция официально вступила в силу в декабре 1993 года. А в 1994 году Указом президента был учрежден государственныйп праздник.

Жителям Орловской области адресовало поздравления региональное правительство.

Дорогие друзья! Сегодня все мы столкнулись со страшной угрозой возрождения фашизма, непримиримым противодействием коллективного Запада. Как никогда важен труд каждого из нас, следование великим примерам нравственности и мужества старших поколений. Примите искренние пожелания крепкого здоровья, успеха в труде на благо Орловщины и всей России,  - обратились к орловцам. 



Ольга СУПОНЕВА
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