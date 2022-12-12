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10:05, 12 декабря 2022 года 12 декабря отмечается День конституции РФ Региональное правительство поздравило жителей Орловской области с праздником.









Жителям Орловской области адресовало поздравления региональное правительство.



- Дорогие друзья! Сегодня все мы столкнулись со страшной угрозой возрождения фашизма, непримиримым противодействием коллективного Запада. Как никогда важен труд каждого из нас, следование великим примерам нравственности и мужества старших поколений. Примите искренние пожелания крепкого здоровья, успеха в труде на благо Орловщины и всей России, - обратились к орловцам.

Ежегодно 12 декабря в России отмечается День конституции. Конституция официально вступила в силу в декабре 1993 года. А в 1994 году Указом президента был учрежден государственныйп праздник.Жителям Орловской области адресовало поздравления региональное правительство.





Ольга СУПОНЕВА





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