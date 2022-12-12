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11:00, 12 декабря 2022 года Орловский краеведческий музей держит в фондах орден Святого Иоанна Иерусалимского В начале XIX века награда была вручена крупному орловскому землевладелецу, дворянину, полковнику, масону и одному из участников заговора против Павла I - Якову Скарятину.





В декабре Орловскому краеведческому музею исполняется 125 лет. Весь год ГТРК "Орел" рассказывала зрителю о самых интересных экспонатах, которые хранятся в фондах. Завершающий рассказ - об ордене святого Иоанна Иерусалимского, врученного Якову Скарятину. Подробнее - в сюжете Эвы Стасюлевич.





Эва Стасюлевич





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