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11:30, 12 декабря 2022 года Орловские дошколята стали призерами международной экологической премии В природоохранном проекте поучаствовал детский сад № 96.





Орловские дошколята стали призерами международного конкурса "Экология - дело каждого". Юные защитники природы из детского сада № 96 не только заботятся об охране природы, но и имеют свой сад, огород и зооуголок. Ребята сами ухаживают за растениями и питомцами. Орловцы стали одними из лучших в номинации "Экошкола".



Участие в конкурсе приняли 45,5 тыс работ. В число победителей вошли проекты из Армении, Перу, Китая, Эквадора, Москвы, Санкт-Петербурга, Орла.





Татьяна Тимохина





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