За систематическое пьяное вождение житель Верховья отправится в тюрьму

Трижды пойманный за рулем в состоянии подшофе, теперь он два с половиной года проведет в колонии.

Житель поселка Верховье Орловской области за пьяное вождение поплатился своей свободой. Мужчину несколько раз поймали нетрезвым за рулем и теперь ему светит колония.



Водитель уже был осужден за вождение подшофе, однако летом 2022 года напился и сел на мопед. А через пару месяцев опять же пьяный управлял автомобилем.



- Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 5 лет, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Орловской области.







