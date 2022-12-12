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12:30, 12 декабря 2022 года Орловские студенты поборолись за звание лучших Дедов Морозов и Снегурочек Межвузовский конкурс прошел впервые после трехлетнего перерыва.





В Орле впервые за три года вновь состоялся межвузовский конкурс "Корпорация Дедов Морозов". Это совместный проект ОГИК и академии ФСО. Конкурс провели в пятый раз.



Между собой соревновались шесть пар участников. Для жюри подготовили "визитную карточку" и новогоднюю программу.



Конкурс подарил праздничное настроение и взрослым, и детям. Каждый из участников получил памятный приз.





Даниил Борисов





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