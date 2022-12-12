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13:00, 12 декабря 2022 года Орловское общество инвалидов помогает участникам чувствовать себя социально значимыми Тем не менее число членов организации снижается, а молодежь не спешит присоединятся. Что теряют потенциальные участники?





В Орловской области насчитывается около 60 тысяч людей с ограниченными возможностями здоровья. Лишь 6% из них состоят в обществе инвалидов. Почему? Об этом корреспонденту ГТРК "Орел" Татьяне Тимохиной рассказала председатель региональной организации Всероссийского общества инвалидов Наталья Мацькив.



Также речь в беседе зашла о видах помощи, на которую вправе рассчитывать участники общества. Дополнительно был затронут вопрос о состоянии доступной среды в регионе.





Татьяна Тимохина





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