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13:30, 12 декабря 2022 года Спорт в Орловской области поддержат миллиардом рублей В 2023 году на эту сферу планируется направить 1,2 млрд.









Всего же с 2019 года в регионе удалось обустроить больше 70 спортобъектов. Так, ФОКОТы построены в Кромах, Ливнах, Мценске, а в 23 районах оборудованы универсальные спортплощадки.



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Финансирование госпрограммы "Развитие физкультуры и спорта" увеличат на 612 миллионов рублей, сообщает телеграм-канал "Телеграммы из Орла". Отмечается, что в будущем году в Орле и Мценске планируется обустроить умные площадки для занятий спортом: это будут физкультурно-оздоровительные комплексы, оснащенные уличными тренажерами.Всего же с 2019 года в регионе удалось обустроить больше 70 спортобъектов. Так, ФОКОТы построены в Кромах, Ливнах, Мценске, а в 23 районах оборудованы универсальные спортплощадки.





Ольга СУПОНЕВА





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