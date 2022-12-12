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15:00, 12 декабря 2022 года В МЧС рассказали, какая на водоемах Орловской области толщина льда На реках покрытие составляет всего от 0 до 5 сантиметров.





В МЧС Орловской области рассказали, какая сейчас на водоемах региона толщина льда. На реках покрытие совершенно не надежное: до 5 сантиметров.



В чрезвычайном ведомстве отметили, что на проточной воде сейчас лед составляет 0-5 сантиметров. Так, где стоячая вода, покрытие толще - до 10 сантиметитров. Однако пришедшая оттепель способствует его таянию.



- Лед подтаивает, размывается водой, становится рыхлым. В период оттепелей не рекомендуется: выходить на водоемы, если вода пошла поверх него, стоять на обрывистом берегу, - отмечают в ГУ МЧС России по Орловской области.



Фото: Ольга Супонева









Ольга СУПОНЕВА





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