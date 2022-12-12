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14:00, 12 декабря 2022 года Болховчанка украла золотые украшения знакомого и потеряла их Сумма ущерба составила 50 тысяч рублей.





Орловскими полицейскими установлена подореваемая в краже золотых украшений - цепочки и крестика. Потерпевший до пропажи имущества гостил в Болховском районе, заметив потерю лишь по возвращении домой в Мценский район. 47-летняя фигурантка призналась в содеянном, добавив, что потеряла краденое.



Как сообщили в региональном УМВД, женщина задержана в порядке статьи 91 УПК РФ, ей избирают меру пресечения. Подозреваемой грозит до пяти лет заключения.





Орловское Информбюро





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