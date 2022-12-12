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15:45, 12 декабря 2022 года В Орловской области 20 тысяч человек зарегистрировались как самозанятые Количество занятых в малом и среднем предпринимательстве орловцев - 110 тысяч.





Общая численность жителей, занятых в МСП в Орловской области, достигла 110 тысяч человек. А самозанятых в нашем регионе 20 тысяч, тогда как план составлял всего 5 тысяч.



Такую информацию сообщает телеграм-канал "Телеграммы из Орла". Отмечается, что оборот в фирмах малого и среднего предпринимательства за 9 месяцев 2022 года составил 70 миллиардов рублей.





Ольга СУПОНЕВА





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