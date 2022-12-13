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17:00, 12 декабря 2022 года В Орле прошел турнир по самбо памяти погибшего в СВО десантника Турнир, посвященный Даниилу Голонову, прошел в минувшие выходные.





В минувшие выходные в Орле состоялось Первенство Орловской области по самбо, посвященное кавалеру ордена Мужества Даниилу Голонову. 22-летний орловец погиб в зоне СВО. Турнир предложили организовать друзья десантника.



В Первенстве приняли участие более ста человек из Орла и муниципальных образований региона.





Анастасия Дорохова





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