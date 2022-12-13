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16:00, 12 декабря 2022 года Коротко о главном "Вести-Орел" в 14:30 на телеканале "Россия".





- Сегодня Россия отмечает День Конституции.



- Парк "Земля вятичей" объединит прошлое и будущее Кром.



- В Орле прошел турнир по самбо памяти погибшего в СВО десантника.



- 12 декабря губернатор Орловской области пообщается с жителями региона.



- Стремление к помощи армии пронеслось через поколения орловцев.



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