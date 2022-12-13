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17:30, 12 декабря 2022 года

Лже-электрик обманул двух орловских пенсионерок

Мужчине вменяют по одному эпизоду мошенничества и кражи.


Две пожилые жительницы Советского района Орла стали жертвами лже-электрика. Как сообщили в УМВД России по Орловской области, 39-летний ранее судимый подозреваемый подходил к потерпевшим во дворах, представлялся мастером, заявлял о проблемах со светом в доме и необходимости провести проверку оборудования в квартирах. Для убедительности мужчина незаметно отключал рубильники.

В первом случае фигурант взял у пожилых супругов 8,5 тыс. рублей за якобы проведенную проверку. Во втором эпизоде мужчина зашел в квартиру потерпевшей и незаметно вытащил из ее сумки 5,4 тыс. рублей, пока пенсионерка отходила за отверткой. 





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