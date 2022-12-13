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18:00, 12 декабря 2022 года Картофель вывел Орловскую область в топ Орловщина вошла в десятку регионов по сбору овоща.





Орловская область попала в десятку регионов ЦФО по сбору картофель. В 2022 году на орловских полях накопали 214,3 тысячи тонн этого овоща.



Из 17 областей ЦФО по сбору картошки Орловская оказалась на 9-й строчке. А в лидерах по урожаю картофеля оказалась Брянщина: аграрии собрали более тысячи тонн овоща.





Ольга СУПОНЕВА





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