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15:02, 12 декабря 2022 года

Экс-главе подрядной фирмы, построившей барак для сирот в Тросне, дали 19 лет заключения

Приговор вынесен с учетом ранее назначенного наказания за убийство.


Кромской районный суд Орловской области вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве в отношении бывшего директора ООО "Гранит" по резонансному уголовному делу о строительстве ненадлежащего жилья для детей-сирот в селе Тросна. Квартиры затем были переданы в собственность жителям. Бюджет потерял свыше 8 миллионов рублей.

Как сообщили в региональной прокуратуре, с учетом ранее назначенного наказания за убийство, экс-главе подрядной фирмы назначено наказание сроком на 19 лет колонии строгого режима. С осужденного взыскан причиненный ущерб. Приговор не вступил в законную силу. 

Напомним, что ранее три троснянских чиновника получили от трех до пяти лет колонии за приемку некачественного жилья.

Сиротам собираются выдать жилищные сертификаты на приобретение качественного жилья.

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