В Орловской области открыто 9,5 тысяч вакансий

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18:30, 12 декабря 2022 года
В Орловской области открыто 9,5 тысяч вакансийЗаработная плата варьируется от 16 до 100 тысяч рублей.
Как сообщает пресс-служба областного правительства, работодателям нужны швеи, водители, грузчики, продавцы, трактористы, электромонтеры, инженеры, лаборанты, медсестры.
Есть вакансии, где за месяц работы готовы платить около 100 тысяч рублей. Такую зарплату предлагают в крупном агропромышленном комплексе в Хотынце и Кромах. Здесь же дипломированный агроном без опыта работы сможет получать 57 тысяч рублей.
Инженерных вакансий свыше 200, на этих позициях специалисты будут зарабатывать от 16 до 60 тысяч рублей. Средняя зарплата швей по вакансиям – 33,5 тысячи, у сборщиков – 46 тысяч, у наладчиков оборудования – 40 тысяч, у механизаторов – 37,5 тысяч.
Также на работу возьмут 300 медиков, 100 учителей, 26 директоров, заместителей руководителей образовательных организаций и производственных предприятий.
Сергей СИЛАЕВ