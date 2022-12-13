В Орловской области открыто 9,5 тысяч вакансий

Заработная плата варьируется от 16 до 100 тысяч рублей.

правительства, работодателям нужны швеи, водители, грузчики, продавцы, трактористы, электромонтеры, инженеры, лаборанты, медсестры. Как сообщает пресс-служба областного, работодателям нужны швеи, водители, грузчики, продавцы, трактористы, электромонтеры, инженеры, лаборанты, медсестры.

Есть вакансии, где за месяц работы готовы платить около 100 тысяч рублей. Такую зарплату предлагают в крупном агропромышленном комплексе в Хотынце и Кромах. Здесь же дипломированный агроном без опыта работы сможет получать 57 тысяч рублей.

Инженерных вакансий свыше 200, на этих позициях специалисты будут зарабатывать от 16 до 60 тысяч рублей. Средняя зарплата швей по вакансиям – 33,5 тысячи, у сборщиков – 46 тысяч, у наладчиков оборудования – 40 тысяч, у механизаторов – 37,5 тысяч.

Также на работу возьмут 300 медиков, 100 учителей, 26 директоров, заместителей руководителей образовательных организаций и производственных предприятий.