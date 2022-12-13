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19:00, 12 декабря 2022 года В болховской школе открыли парту в честь Героя Советского Союза 26 сентября 1943 года взвод под командованием Ивана Аверьянова одним из первых форсировал Днепр севернее Киева.





12 декабря в Однолуцкой школе открыли "Парту Героя". Она посвящена уроженцу села Попелевки (Спешнево) Болховского района Ивану Аверьянову. 26 сентября 1943 года взвод под командованием младшего лейтенанта одним из первых форсировал Днепр севернее Киева, захватив плацдарм. Будучи раненым, Аверьянов остался сражаться.



Как сообщают "Болховские куранты", право сидеть за партой предоставлено Диане Зольниковой.



Фото: Однолуцкая школа





Орловское Информбюро





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