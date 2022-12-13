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19:30, 12 декабря 2022 года

В Орловской области за три года появилось более 70 спортивных объектов

Их построили в 23 муниципалитетах.


Об этом на заседании правительства рассказал начальник управления физической культуры и спорта Орловской области Алексей Берестов.

Так, физкультурно-оздоровительные комплексы возвели в Кромах, Ливнах и Мценске. В 2021 году рабочие завершили строительство многофункционального комплекса "Победа", а в 2022 заключены контракты на строительство площадок в Покровском, Мценском и Ливенском районах.

Алексей Берестов сообщил, что также с 2019 по 2021 годы в регионе создано 17 малых спортивных площадок с возможностью выполнения испытаний ГТО. В 2022 году завершены работы по монтажу спортивно-технологического оборудования для создания таких площадок в селе Тросна, деревне Образцово Орловского муниципального округа, селе Корсаково, в деревне Болховского района.


Сергей СИЛАЕВ
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