В Орловской области за три года появилось более 70 спортивных объектов

Их построили в 23 муниципалитетах.

Об этом на заседании правительства рассказал начальник управления физической культуры и спорта Орловской области Алексей Берестов.

Так, физкультурно-оздоровительные комплексы возвели в Кромах, Ливнах и Мценске. В 2021 году рабочие завершили строительство многофункционального комплекса "Победа", а в 2022 заключены контракты на строительство площадок в Покровском, Мценском и Ливенском районах.